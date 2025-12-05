18:01:45 Пятница, 5 декабря
Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, который незаконно хранил дома патроны

11:51 | 05.12.2025 | Криминал

Пенза, 5 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пензы, который незаконно хранил дома более 3 тыс. 950 патронов.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, который незаконно хранил дома патроны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе была получена информация о том, что местный житель 1950 года рождения незаконно хранит у себя в квартире боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. В квартире мужчины полицейские обнаружили и изъяли более 3 тыс. 950 патронов, которые были направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое является патронами, предназначенными для стрельбы из нарезного спортивного и охотничьего оружия», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что ранее имел разрешение на хранение и ношение оружия, так как увлекался охотой. Однако в начале прошлого года его разрешение было аннулировано. Оружие он сдал, а патроны пожалел и решил оставить себе, спрятав их в своем диване», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


