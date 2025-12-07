Жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей, поверив телефонной мошеннице Криминал

Пенза, 7 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1993 года рождения после телефонного общения с «сотрудницей банка», которая сообщила, что по ее счетам происходят подозрительные операции, лишилась более 1,2 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения мошеннических действий» звонившая посоветовала перечислить деньги на «безопасный счет».

«Гражданка, не догадываясь, что общается со злоумышленницей, следуя ее инструкциям, отправилась в банк, где оформила кредит на сумму 657 тыс. рублей под предлогом ремонта и заняла у подруги еще 600 тыс. рублей. Затем через банкомат перечислила все деньги на счет, предоставленный мошенницей. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».