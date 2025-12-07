17:26:46 Воскресенье, 7 декабря
Жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей, поверив телефонной мошеннице

10:06 | 07.12.2025 | Криминал

Пенза, 7 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1993 года рождения после телефонного общения с «сотрудницей банка», которая сообщила, что по ее счетам происходят подозрительные операции, лишилась более 1,2 млн. рублей.

Жительница Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей, поверив телефонной мошеннице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения мошеннических действий» звонившая посоветовала перечислить деньги на «безопасный счет».

«Гражданка, не догадываясь, что общается со злоумышленницей, следуя ее инструкциям, отправилась в банк, где оформила кредит на сумму 657 тыс. рублей под предлогом ремонта и заняла у подруги еще 600 тыс. рублей. Затем через банкомат перечислила все деньги на счет, предоставленный мошенницей. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


