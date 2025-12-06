16:29:49 Суббота, 6 декабря
В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому

11:31 | 06.12.2025 | Криминал

Пенза, 6 декабря 2025. PenzaNews. Нижнеломовский районный суд Пензенской области назначил штраф в размере 350 тыс. рублей гражданину иностранного государства, который пытался дать взятку сотруднику полиции.

В Нижнеломовском районе иностранец осужден за покушение на дачу взятки полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в сентябре 2025 года на территории Нижнеломовского района инспекторами дорожно-патрульной службы [...] был остановлен автобус под управлением 39-летнего мужчины. В ходе проверки документов у пятерых пассажиров автобуса выявлены нарушения режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, что свидетельствовало о совершении ими административных правонарушений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 18.8, ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ. [...] В отделении полиции водитель автобуса попытался передать участковому уполномоченному полиции взятку за непривлечение пассажиров автобуса к административной ответственности. Сотрудник полиции от получения взятки отказался», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


