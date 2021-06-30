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Подросток из Кузнецка отправится в воспитательную колонию за покушение на сбыт наркотиков

10:27 | 30.06.2021 | Криминал

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Кузнецк, 30 июня 2021. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет 6 месяцев и 10 дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии назначено подростку из Кузнецка Пензенской области, который признан судом виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Подросток из Кузнецка отправится в воспитательную колонию за покушение на сбыт наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года 16-летний подросток решил заработать путем участия в незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотических средств. Не позднее 22 декабря несовершеннолетний получил в интернете координаты местонахождения оптовой «закладки». В тот же день он нашел на территории города Кузнецка тайник с наркотическим средством общей массой не менее 3,8 грамма. В ночь на 23 декабря злоумышленник оборудовал четыре новых «закладки» с более мелкими партиями наркотика, две из которых забрали жители Кузнецка», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий все четыре свертка были изъяты сотрудниками полиции: два — в тайниках, еще два — у лиц, успевших забрать наркотик в местах оборудования «закладок».

«В ходе следствия молодой человек признал вину в совершении инкриминируемого деяния и активно способствовал расследованию преступления. Ранее он был судим за совершение краж», — отметили в управлении.

В ведомстве уточнили, что приговор юноше пока не вступил в законную силу.

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