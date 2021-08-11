В Земетчинском районе мужчина задержан за убийство сожительницы Криминал

Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Мужчина 1961 года рождения задержан по обвинению в убийстве своей сожительницы 1959 года рождения в Земетчинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в один из дней в конце июля 2021 года в селе Рянза Земетчинского района обвиняемый вместе с сожительницей, находясь дома, употреблял спиртное. В процессе общения между ними произошла ссора. Со слов злоумышленника, потерпевшая начала обзывать его. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство: мужчина ударил сожительницу не менее трех раз рукой по лицу, после чего он повалил ее на кровать и сдавил шею руками», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем злоумышленник решил избавиться от тела и оттащил его на улицу недалеко от дома.

«Своим родственникам в последующие дни мужчина сообщил, что сожительница ушла от него», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что тело убитой было обнаружено полицейскими 2 августа.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от причиненных телесных повреждений, квалифицирующихся как тяжкий вред здоровью. Житель Земетчинского района 1961 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в тексте.

В нем обращается внимание на то, что в настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства, продолжается.