В Пензе будут судить организованную группу, вымогавшую деньги и имущество у граждан Криминал

Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей региона в возрасте от 32 до 47 лет, которые в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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«По версии следствия, не позднее 15 июня 2018 года злоумышленники с корыстной целью создали организованную преступную группу для совершения на территории города Пензы и Пензенской области вымогательств денежных средств и имущества у граждан и предпринимателей, совершивших противоправные деяния или аморальные поступки. Злоумышленники узнавали о таких поступках граждан либо провоцировали на совершение подобных поступков, после чего, имея доказательства таких действий (видео- или аудиозаписи) или утверждая, что имеют их, требовали с потерпевших денежные средства за неразглашение этой информации», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что с июня 2018 года по декабрь 2020-го жертвами преступной группы стали пять человек, которым злоумышленники выставили требования на сумму свыше 7,5 млн. рублей.

«Один из потерпевших, осознавший непомерность требований вымогателей, обратился с заявлением в правоохранительные органы. После задержания участников преступной группы были установлены другие потерпевшие. Кроме того, один из злоумышленников 15 апреля 2020 года в квартире своего знакомого на улице Карпинского в Пензе после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры с хозяином квартиры нанес ему не менее трех ударов клюшкой для гольфа по рукам и ногам, причинив переломы конечностей», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.