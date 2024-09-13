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В Пензе вынесен приговор по делу о гибели рабочего на стройке

12:23 | 13.09.2024 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей назначено индивидуальному предпринимателю, который признан судом виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель рабочего на стройплощадке многоквартирного дома в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе вынесен приговор по делу о гибели рабочего на стройке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 2 августа 2023 года на территории Октябрьского района города Пензы при производстве штукатурных работ на декоративном козырьке седьмого технического этажа строящегося многоквартирного дома рабочий упал с высоты. От полученных телесных повреждений 32-летний мужчина скончался на месте происшествия. Произошедшее явилось следствием того, что индивидуальный предприниматель как работодатель допустил проведение потерпевшим работ на высоте более 20 метров при отсутствии защитных ограждений и без применения удерживающих и страховочных систем», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

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