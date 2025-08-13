23:52:58 Среда, 13 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе выявлен факт использования иностранцем поддельного сертификата о владении русским языком

18:00 | 13.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в Пензе в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который использовал поддельный сертификат о владении русским языком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе выявлен факт использования иностранцем поддельного сертификата о владении русским языком. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 21-летний молодой человек обратился в отдел полиции по вопросам миграции для получения государственной услуги. Сотрудники полиции усомнились в подлинности предъявленного им именного сертификата о владении русским языком. В результате проведенной экспертизы установлено, что документ имеет признаки подделки. Владелец признался, что купил сертификат в городе Рязани у неизвестных людей за 8 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.


Читайте также
В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
Пензенский губернатор сообщил, что хлопок в небе был связан с преодолением звукового барьера летящим самолетом В Пензе мошенники выманили у пенсионерки 930 тыс. рублей под предлогом проверки подлинности банкнот
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама