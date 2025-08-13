В Пензе выявлен факт использования иностранцем поддельного сертификата о владении русским языком Криминал

Пенза, 13 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в Пензе в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который использовал поддельный сертификат о владении русским языком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Установлено, что 21-летний молодой человек обратился в отдел полиции по вопросам миграции для получения государственной услуги. Сотрудники полиции усомнились в подлинности предъявленного им именного сертификата о владении русским языком. В результате проведенной экспертизы установлено, что документ имеет признаки подделки. Владелец признался, что купил сертификат в городе Рязани у неизвестных людей за 8 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.