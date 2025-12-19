18:38:40 Пятница, 19 декабря
В Пензенской области введены дополнительные меры социальной поддержки участников СВО

14:03 | 19.12.2025 | Общество

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Дополнительные меры социальной поддержки участников специальной военной операции введены в Пензенской области. Соответствующие изменения депутаты Законодательного собрания внесли в региональные законы в ходе 33-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 19 декабря.

В Пензенской области введены дополнительные меры социальной поддержки участников СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По инициативе губернатора Олега Мельниченко вносятся изменения в закон Пензенской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» в части установления дополнительной региональной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции, признанным инвалидами. Размер, порядок и условия предоставления вышеуказанной выплаты определяются правительством региона. Подготовку и хранение документов, ведение базы данных получателей, планируется реализовывать отделами социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем добавляется, что также в закон внесены изменения, дополняющие категорию участников СВО лицами, заключившими в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с Минобороны РФ и выполнявшими задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО.

«Кроме того, депутаты поддержали внесение изменений в закон Пензенской области «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Пензенской области». Согласно поправкам, право на получение данной соцпомощи получают участники специальной операции, включая супругов военнослужащих, признанных инвалидами I и II группы», — сказано в тексте.


