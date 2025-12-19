В Пензе после вмешательства прокуратуры ликвидированы последствия затопления квартиры участника СВО Общество

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Последствия затопления принадлежащей участнику СВО квартиры в доме на улице Яшиной в Пензе ликвидированы благодаря вмешательству прокуратуры.

«Установлено, что в августе текущего года в результате отсутствия заглушки на стояке водоотведения в многоквартирном доме по улице Яшиной в Пензе произошел залив жилого помещения, принадлежащего заявителю. Застройщиком устранение последствий коммунальной аварии своевременно произведено не было», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представление руководителю ООО «Специализированный застройщик «Лугометрия 5».

«В настоящее время нарушения устранены, выполнены работы по текущему ремонту квартиры участника СВО. Ответственное должностное лицо компании привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.