Виталий Дорош умер на 106-м году жизни

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Почетный гражданин Пензы Виталий Дорош скончался на 106-м году жизни.

Фото: Pnzreg.ru

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Денис Соболев и глава города Олег Денисов.

«30 лет Виталий Дорош отдал комсомольской и профсоюзной работе. После ухода на заслуженный отдых активно занимался общественной деятельностью. Внес значительный личный вклад в развитие ветеранского движения в Пензенской области, активно занимался патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодежи. На протяжении 16 лет он избирался председателем пензенского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

В нем отмечается, что на любой должности Виталий Дорош оставался ответственным специалистом, внимательным к проблемам других.

«Всю свою жизнь он посвятил работе на благо Пензы и ее жителей. Был и остается примером истинного патриотизма и преданности общему делу», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что Виталий Дорош был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», орденами «Знак Почета» 1948 и 1966 годов, региональными и городскими наградами.

«Виталий Георгиевич останется в памяти близких и коллег как уважаемый и чуткий к людям человек, настоящий патриот своего родного города и страны», — подчеркивается в тексте.

В нем уточняется, что прощание с Виталием Дорошем пройдет в центре культуры и досуга Пензы в понедельник, 22 декабря, в 10.00, отпевание состоится в Успенском соборе в 11.00, почетный гражданин Пензы будет похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбище.