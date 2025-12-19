18:38:06 Пятница, 19 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Утверждено обвинительное заключение по делу о гибели пенсионерки, сбитой на улице Мира в Пензе

18:00 | 19.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 48-летней жительницы Пензы, которой вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Утверждено обвинительное заключение по делу о гибели пенсионерки, сбитой на улице Мира в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, 9 марта 2025 года обвиняемая, управляя автомобилем марки «Lada Granta», двигаясь задним ходом с прилегающей территории дома №66 по улице Мира в Пензе, не обеспечила безопасность движения и совершила наезд на 85-летнюю женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила телесные повреждения, повлекшие ее смерть, которая наступила в учреждении здравоохранения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе предварительного следствия женщина-водитель свою вину не признала.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы», — добавляется в тексте.


Читайте также
Житель Пензы лишился более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях В Камайке сгорел частный дом
В Колышлейском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован В Пензе легковушка врезалась в световую опору, пострадали два человека
В Пензе состоялось шествие Дедов Морозов До двух лет лишения свободы может получить житель Шемышейского района, угрожавший приятелю убийством из-за сломанных очков
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама