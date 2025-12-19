Утверждено обвинительное заключение по делу о гибели пенсионерки, сбитой на улице Мира в Пензе Криминал

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 48-летней жительницы Пензы, которой вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По версии следствия, 9 марта 2025 года обвиняемая, управляя автомобилем марки «Lada Granta», двигаясь задним ходом с прилегающей территории дома №66 по улице Мира в Пензе, не обеспечила безопасность движения и совершила наезд на 85-летнюю женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила телесные повреждения, повлекшие ее смерть, которая наступила в учреждении здравоохранения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе предварительного следствия женщина-водитель свою вину не признала.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы», — добавляется в тексте.