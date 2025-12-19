18:38:18 Пятница, 19 декабря
В Пензе лицею №14 присвоено имя генералиссимуса Александра Суворова

12:50 | 19.12.2025 | Образование

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Имя генералиссимуса Александра Суворова присвоено академическому лицею №14, который находится на улице Шевченко в Пензе. Соответствующий закон принят в ходе 33-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 19 декабря.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«С инициативой выступил трудовой коллектив образовательной организации с целью определения нового вектора учебно-воспитательной работы, укрепления у лицеистов чувства патриотизма, любви к истории России, к родному краю, а также культурного обогащения всех участников учебного процесса», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем отмечается, что имя Александра Суворова стало символом славы русского оружия.

«В Пензенском крае Александр Васильевич владел несколькими имениями, унаследованными от родителей: в селе Маровка (Архангельское) Мокшанской округи, в Архангельском (Саранская слобода), Никольском (Скрябино), селе Малая Чертовка (Рудаковка). «Тщанием» Суворова в Маровке была построена церковь во имя Владимирской иконы Божьей Матери, на закладке которой он лично присутствовал», — напоминается в тексте.

В нем подчеркивается, что за принятие закона о присвоении имени Александра Суворова академическому лицею №14 в Пензе присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали единогласно.


