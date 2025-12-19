Утверждено инвестсоглашение между правительством Пензенской области и ООО «Ультрадекор» Экономика

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Инвестиционное соглашение между правительством Пензенской области и ООО «Ультрадекор» от 8 декабря 2025 года утверждено в ходе 33-й очередной сессии Законодательного собрания региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального парламента, инвестпроект предполагает строительство завода по производству древесностружечных плит (ДСП) и ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП).

Общая стоимость проекта — 12 млрд. рублей, срок окупаемости — 12 лет 10 месяцев.

Планируется создание 100 дополнительных рабочих мест.

ООО «Ультрадекор» претендует на государственную поддержку в форме налоговых льгот в виде уплаты налога на имущество организаций в размере 18% от начисленной суммы налога и освобождения от уплаты транспортного налога.

Отсчет срока предоставления налоговых льгот начинается с момента ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестпроектом, и составляет: по налогу на имущество организаций — 6 лет, по транспортному налогу — 5 лет.

Сумма налоговых льгот составит, по оценке, 337,9 млн. рублей.

При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области с момента действия льготного периода по окончании срока действия инвестиционного проекта — по II квартал 2038 года включительно — составят 1 млрд. 173,2 млн. рублей.

Потери бюджета Пензенской области за счет предоставления ООО «Ультрадекор» налоговых льгот предполагается компенсировать дополнительными поступлениями по налогу на прибыль организаций по ставке 18%, налогу на имущество (уплата налога в размере 18% исчисленной суммы налога во время льготного периода и по ставке 2,2% после льготного периода), транспортному налогу (после льготного периода) и налогу на доходы физических лиц.