Житель Пензы лишился более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 19 декабря 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения лишился более 800 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника, который связался с ним через мессенджер, рассказал о возможности инвестирования в валюту через биржу и убедил установить для этого на смартфон «специальное приложение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«После установки [приложения] мужчина перечислил через него более 800 тыс. рублей. Однако обещанного дохода он так и не получил. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.