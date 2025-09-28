17:42:47 Воскресенье, 28 сентября
В Пензе пенсионерка после общения с мошенниками положила 500 тыс. рублей в пакет и передала его незнакомцу

11:06 | 28.09.2025 | Криминал

Пенза, 28 сентября 2025. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников, один из которых под видом работника телекоммуникационной компании предложил ей заменить домашний номер, а другой, выдавший себя за сотрудника правоохранительных органов, убедил пожилую женщину, что ранее она говорила со злоумышленником и теперь ей необходимо передать все сбережения курьеру для последующей проверки подлинности купюр.

В Пензе пенсионерка после общения с мошенниками положила 500 тыс. рублей в пакет и передала его незнакомцу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Испугавшись, женщина выполнила требования неизвестного. 500 тыс. рублей пенсионерка спрятала в черный пакет и отправилась в назначенное злоумышленником место, где передала его незнакомцу. После этого мошенник перестал выходить на связь. Через некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


