Весь объем пораженного мазутом грунта на станции Чаис вывезен на спецполигон

14:31 | 30.12.2025 | Общество

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Весь объем пораженного мазутом грунта на станции Чаис в Никольском районе Пензенской области вывезен на спецполигон. Об этом сообщил заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Ренат Хафизов в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в правительстве Пензенской области.

Весь объем пораженного мазутом грунта на станции Чаис вывезен на спецполигон

Фото: Pnzreg.ru

«Последнее в этом году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было посвящено Никольскому району. Как доложил заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Ренат Сабирович Хафизов, самая опасная фаза работ на станции Чаис пройдена. Весь объем пораженного мазутом грунта вывезен на спецполигон за пределы нашего региона. По данным Роспотребнадзора, который ведет исследование проб воды и воздуха, все показатели соответствуют нормативам, негативных отклонений не выявлено», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 30 декабря.

Он сообщил, что руководство ГУ МЧС России по Пензенской области считает возможным снять режим ЧС в Никольском районе.

«Поддержал эту инициативу, районная администрация готовит соответствующее постановление», — проинформировал глава региона.

«На очереди второй этап — рекультивация пострадавшего участка. Поручил составить дорожную карту работ. Будем идти в плановом порядке, вплоть до полной ликвидации последствий происшествия», — добавил Олег Мельниченко.


