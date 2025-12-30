00:49:04 Среда, 31 декабря
Против жителя Пензы возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма

15:07 | 30.12.2025 | Криминал

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» возбуждено в отношении жителя Пензы 1995 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Против жителя Пензы возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник разместил в свободном доступе в сети интернет материалы, оправдывающие деятельность запрещенной в Российской Федерации проукраинской террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


Актуальное

