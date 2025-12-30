До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензенского района, похитившему из магазина электроники товары на сумму около 30 тыс. рублей Криминал

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензенского района 1999 года рождения, который украл из магазина электроники товары на сумму около 30 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина.

«Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался житель Пензенского района 1999 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что хотел заработать и для этого решил пойти на преступление. Вооружившись пакетом, злоумышленник направился в магазин электроники. Там он выбрал дорогостоящие товары, незаметно сложил их в свою сумку и миновал кассовую зону. В дальнейшем он продал похищенное неизвестному, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».