В Кондоле, Золотаревке, Кривошеевке и Неверкино начали работу кинозалы Культура

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Кинозалы начали работу в четырех учреждениях культуры Пензенской области — в досуговых центрах в Кондоле и Золотаревке, кривошеевском библиотечно-досуговом центре и районном доме культуры в Неверкино.

Фото: T.me/omelnichenko

«Перед Новым годом открыли в регионе четыре новых кинозала. Смотреть хорошие фильмы на большом экране и с качественным звуком теперь имеют возможность жители сел Неверкино, Кондоль, Кривошеевка и поселка Золотаревка. В общей сложности создано порядка 350 зрительских мест. Залы открыты в местных учреждениях культуры, отремонтированы и оснащены оборудованием при поддержке Фонда кино», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 29 декабря.

По его словам, всего в регионе теперь 15 современных кинозалов.

«Самыми популярными у пензенских зрителей фильмами в этом году стали «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Август», «Пророк» — в совокупности более 180 тыс. посещений», — отметил глава региона.

«Возрождая кинозалы в малых городах и небольших населенных пунктах, мы поддерживаем национальное кинопроизводство и кинопрокат, открываем нашим жителям окно в мир киноискусства, обладающего большой объединяющей силой. Уверен, что в следующем году нас всех соберет у экранов добрый семейный фильм «Лучшее лето в жизни», который снимали в Пензенской области», — добавил Олег Мельниченко.