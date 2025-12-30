00:49:11 Среда, 31 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кондоле, Золотаревке, Кривошеевке и Неверкино начали работу кинозалы

10:15 | 30.12.2025 | Культура

Печать

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Кинозалы начали работу в четырех учреждениях культуры Пензенской области — в досуговых центрах в Кондоле и Золотаревке, кривошеевском библиотечно-досуговом центре и районном доме культуры в Неверкино.

В Кондоле, Золотаревке, Кривошеевке и Неверкино начали работу кинозалы

Фото: T.me/omelnichenko

«Перед Новым годом открыли в регионе четыре новых кинозала. Смотреть хорошие фильмы на большом экране и с качественным звуком теперь имеют возможность жители сел Неверкино, Кондоль, Кривошеевка и поселка Золотаревка. В общей сложности создано порядка 350 зрительских мест. Залы открыты в местных учреждениях культуры, отремонтированы и оснащены оборудованием при поддержке Фонда кино», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 29 декабря.

По его словам, всего в регионе теперь 15 современных кинозалов.

«Самыми популярными у пензенских зрителей фильмами в этом году стали «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Август», «Пророк» — в совокупности более 180 тыс. посещений», — отметил глава региона.

«Возрождая кинозалы в малых городах и небольших населенных пунктах, мы поддерживаем национальное кинопроизводство и кинопрокат, открываем нашим жителям окно в мир киноискусства, обладающего большой объединяющей силой. Уверен, что в следующем году нас всех соберет у экранов добрый семейный фильм «Лучшее лето в жизни», который снимали в Пензенской области», — добавил Олег Мельниченко.


Читайте также
Житель Белинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензенского района, похитившему из магазина электроники товары на сумму около 30 тыс. рублей
В Пензе пенсионерка перевела 780 тыс. рублей на «безопасный счет» В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в супермаркете
В Нижнеломовском районе опрокинулся автомобиль, пострадала девушка В Пензе в ДТП пострадала девушка-подросток
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама