Житель Белинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Житель Белинского района Пензенской области 2006 года рождения угрожал матери убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

«В ОМВД России по Белинскому району поступил звонок от местной жительницы 1985 года рождения. Гражданка сообщила, что сын душил ее, угрожая убить. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место происшествия и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что распивал спиртные напитки дома. Через некоторое время к нему решила присоединиться потерпевшая. Однако это не понравилось подозреваемому, и между ними возник словесный конфликт. Разозлившись на мать, злоумышленник начал душить ее, угрожая убить. Испугавшись, заявительница закричала, после чего подозреваемый отпустил ее и ушел в другую комнату», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.