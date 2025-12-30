00:49:18 Среда, 31 декабря
По факту гибели мужчины при пожаре в селе Березовка Тамалинского района организована проверка

11:09 | 30.12.2025 | Происшествия

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Березовка Тамалинского района Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 28 декабря 2025 года в доме на улице Митрохановка в селе Березовка Тамалинского района произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело 74-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электросети или электрооборудования», — сказано в тексте.


