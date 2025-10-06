01:17:08 Вторник, 7 октября
Экс-заведующая ветлабораторией городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных обвиняется в получении взятки и служебном подлоге

17:17 | 06.10.2025 | Криминал

Пенза, 6 октября 2025. PenzaNews. Бывшая заведующая ветеринарной лабораторией городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Экс-заведующая ветлабораторией городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных обвиняется в получении взятки и служебном подлоге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По версии следствия, ветеринарный врач в период с ноября 2019-го по июль 2025 года по заранее достигнутой договоренности систематически получала от главы крестьянско-фермерского хозяйства денежные средства за срочное внесение недостоверных сведений в информационную систему в области ветеринарии о погашении ветеринарных сопроводительных документов на приобретенный предпринимателем крупный рогатый скот. Общая сумма полученной женщиной взятки составила 132 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также, согласно обвинительному заключению, женщина, желая помочь знакомому, не имевшему официально зарегистрированного убойного пункта, в начале июля 2025 года оформила ветеринарную сопроводительную документацию на приобретенный им скот и внесла недостоверные данные в информационную систему, что в дальнейшем позволило мужчине беспрепятственно реализовать мясную продукцию.

«Противоправная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России», — напоминается в тексте.

В сообщении отмечается, что женщина признала свою вину.

«Уголовное дело направлено в Городищенский районный суд для рассмотрения по существу», — указано в пресс-релизе.


Актуальное

