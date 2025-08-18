В Городищенском районе ветврач подозревается в получении взятки и служебном подлоге Криминал

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность ветеринарного врача городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных, которая подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленница, являясь ветеринарным врачом городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных получала от главы крестьянско-фермерского хозяйства взятки за внесение в информационную систему в области ветеринарии сведений о погашении сопроводительной документации на крупный рогатый скот, на основании которой разрешено реализовывать сельскохозяйственную продукцию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — поясняется в тексте.