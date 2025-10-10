В Пензенской области по требованию прокуратуры в доход государства обращено более 7,3 млн. рублей, полученных в результате коррупционных преступлений Криминал

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Суд в Пензенской области удовлетворил исковое заявление прокурора к генеральному директору ООО «Стройчермет» и возглавляемой им организации об обращении в доход Российской Федерации денежных средств в размере более 7,3 млн. рублей, полученных в результате коррупционных преступлений.

«Установлено, что генеральный директор ООО «Стройчермет» за создание преимущественных условий и лоббирование интересов компании передал более 120 тыс. рублей представителю производственного предприятия. В результате противоправной коррупционной деятельности в 2021-2022 годах с ООО «Стройчермет» заключены контракты на поставку товаров на общую сумму более 7,3 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное преследование руководителя ООО «Стройчермет» было прекращено судом, а представитель производственного предприятия, незаконно получивший денежные средства, осужден за коммерческий подкуп, ему назначено наказание в виде штрафа.

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к генеральному директору ООО «Стройчермет» и возглавляемой им компании об обращении в доход Российской Федерации денежных средств, полученных в результате нарушения запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. Суд удовлетворил заявленные требования и вынес решение об обращении в доход государства в солидарном порядке более 7,3 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В тексте подчеркивается, что исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.