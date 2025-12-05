В Нижнеломовском районе мужчина похитил из магазина медиаплеер, но не смог им воспользоваться из-за платной подписки Криминал

Пенза, 5 декабря 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит мужчине, который похитил из магазина бытовой техники в Нижнеломовском районе Пензенской области медиаплеер, но не смог им воспользоваться, так как не захотел оплачивать подписку.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина.

«Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1981 года рождения. [...] Он рассказал, что пришел со своей сожительницей в магазин для покупки пылесоса. Пройдясь по торговому залу, подозреваемый обнаружил медиаплеер и решил его похитить. Пока сожительница расплачивалась на кассе за пылесос, злоумышленник, оглядевшись, забрал понравившийся товар, спрятал его в карман, а затем прошел мимо кассы со своей спутницей. Однако похищенным он так и не смог воспользоваться, так как ему было необходимо оплатить подписку, а этого делать мужчина не захотел. В настоящее время похищенный товар изъят», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».