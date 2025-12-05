В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который пытался спровоцировать драку возле ночного клуба Происшествия

Пенза, 5 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного мужчину, который пытался спровоцировать драку возле одного из ночных клубов в Октябрьском районе Пензы.

«Сигнал о происшествии поступил росгвардейцам поздним вечером. У входа в ночной клуб образовалась толпа из шести толкавших друг друга мужчин. Стражи порядка быстро вычислили провокатора и предотвратили возникновение возможной драки. Гражданин, от которого исходил стойкий запах спиртного, вел себя крайне неадекватно, размахивая руками и матерясь в присутствии сотрудников. Дебошир был неоднократно предупрежден об административной ответственности, однако продолжил противоправное поведение», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.