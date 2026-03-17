В Пензе вступил в силу приговор мужчине, осужденному за вымогательство

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым ранее судимый житель Пензы проведет 2 года 4 месяца в исправительной колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По делу установлено, что в феврале 2025 года в вечернее время 20-летний осужденный при встрече с ранее знакомым несовершеннолетним, не имея законных оснований, предъявил ему требование о передаче денежных средств в размере 25 тыс. рублей, высказав угрозы применения насилия. Получив отказ, подкрепляя озвученные угрозы действием, вымогатель нанес потерпевшему удар кулаком по лицу, от чего тот упал на землю. После примененного насилия юноша был вынужден согласится с незаконными требованиями и пообещал отдать деньги», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в марте 2025 года злоумышленник позвонил своему знакомому, попросил передать телефон несовершеннолетнему и высказал ему в грубой форме намерение применить физическое насилие, если тот не передаст деньги.

«В судебном заседании осужденный вину в совершении преступления не признал, утверждая, что хотел помочь другу вернуть долг, который якобы имелся у потерпевшего», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что 5 декабря Октябрьский районный суд Пензы вынес приговор, на который гособвинитель принес апелляционное представление, поскольку судом первой инстанции не был рассмотрен вопрос о конфискации мобильного телефона, который подсудимый использовал для совершения преступления.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда посчитала квалификацию действий осужденного верной, назначенное наказание справедливым, а также удовлетворила представление прокурора и направила уголовное дело в части решения вопроса о судьбе вещественного доказательства — мобильного телефона — на новое судебное рассмотрение. Приговор вступил в законную силу», — говорится в пресс-релизе.