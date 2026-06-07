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В Пензе планируется утвердить новые требования к временным ограждениям стройплощадок

13:30 | 07.06.2026 | Общество

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Пенза, 7 июня 2026. PenzaNews. Мэрия направила в Пензенскую городскую думу для рассмотрения проект решения, предусматривающий внесение в правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка изменений, которые предполагают регламентирование внешнего вида временных ограждений стройплощадок и мест проведения ремонтных работ.

В Пензе планируется утвердить новые требования к временным ограждениям стройплощадок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Постановление [администрации Пензы] №637 от 5 июня 2026 года предполагает внести изменения в правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе. Цель нового правового регулирования — исполнение поручения губернатора Пензенской области [Олега Мельниченко] в части обеспечения единого подхода к оформлению временных ограждений места для строительства, ремонта, реконструкции и реставрации зданий и сооружений, фасадов, инженерных коммуникаций. Документ позволяет внедрить общие требования к строительным ограждениям, регламентировать их внешний вид. В качестве цветового решения приняты серые оттенки: для металлоконструкций — RAL 7045 (7005), полотна ограждения — RAL 7035 (7004)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем отмечается, что «серый — ахроматический, нейтральный цвет, который хорошо сочетается с разными оттенками и материалами».

«Он гармонично вписывается в сложившуюся городскую застройку, создает более светлую и «воздушную» среду. Оттенки выбраны неслучайно — они более устойчивы к выгоранию, что позволит сохранить эстетичный вид ограждения на протяжении многих лет», — добавляется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что мероприятия по установке ограждения должны проводиться в полном соответствии с утвержденным проектом организации работ, действующими строительными нормами и правилами, а также внутренними положениями.

«Неотъемлемой частью этого процесса является обязательное наличие информационного щита размером 1 на 2 метра, который служит своеобразным паспортом объекта. Он устанавливается на видном месте при въезде на стройплощадку. На нем размещается вся ключевая информация: название компании, ведущей мероприятия, изображение главного фасада будущего здания, данные заказчика и подрядчика с контактными телефонами, сроки начала и завершения работ, точный адрес и наименование возводимого объекта», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что проект решения планируется рассмотреть на ближайшей сессии гордумы.


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