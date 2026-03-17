В Пензе вступил в силу приговор по делу об организации незаконной миграции Криминал

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Приговор Ленинского районного суда Пензы, в соответствии с которым иностранный гражданин и четверо жителей Пензенской области признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что осужденные, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано региональным УФСБ.

Из текста следует, что фигуранты в зависимости от роли и степени участия получили как условные сроки, так и реальные — в виде 3 и 5 лет в исправительной колонии общего режима, а также штрафы в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.