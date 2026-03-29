Пенсионерка из Пензы отправила мошенникам через службу доставки и передала лично около 800 тыс. рублей

09:49 | 29.03.2026

Пенза, 29 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1939 года рождения, попавшаяся на уловку телефонных мошенников, передала злоумышленникам около 800 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Гражданка сообщила, что ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного. Мужчина пояснил, что по ее банковскому счету производятся подозрительные денежные операции. [...] Он порекомендовал женщине передать все свои сбережения для внесения их на «безопасный счет». Заявительница испугалась и согласилась на предложение. В отделении банка она сняла свои накопления в сумме 480 тыс. рублей и через службу доставки отправила посылку в конверте», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время незнакомец перезвонил, сказал, что посылка не была доставлена, и убедил собеседницу передать оставшиеся деньги курьеру.

«Пенсионерка согласилась, следуя указаниям злоумышленника, собрала свои сбережения в сумме 300 тыс. рублей и передала их неизвестной женщине в пакете около своего дома», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


