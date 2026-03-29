Пенсионерка из Пензы отправила мошенникам через службу доставки и передала лично около 800 тыс. рублей Криминал

Пенза, 29 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1939 года рождения, попавшаяся на уловку телефонных мошенников, передала злоумышленникам около 800 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Гражданка сообщила, что ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного. Мужчина пояснил, что по ее банковскому счету производятся подозрительные денежные операции. [...] Он порекомендовал женщине передать все свои сбережения для внесения их на «безопасный счет». Заявительница испугалась и согласилась на предложение. В отделении банка она сняла свои накопления в сумме 480 тыс. рублей и через службу доставки отправила посылку в конверте», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время незнакомец перезвонил, сказал, что посылка не была доставлена, и убедил собеседницу передать оставшиеся деньги курьеру.

«Пенсионерка согласилась, следуя указаниям злоумышленника, собрала свои сбережения в сумме 300 тыс. рублей и передала их неизвестной женщине в пакете около своего дома», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».