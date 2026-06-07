В Тамалинском районе условный срок получил мужчина, сломавший нос сотруднику полиции Криминал

Пенза, 7 июня 2026. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года назначено 57-летнему жителю Тамалинского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В суде установлено, что в марте 2026 года подсудимый пришел в местный отдел полиции, куда ранее за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения были доставлены трое несовершеннолетних, среди которых находилась и дочь мужчины. Разозлившись на подростков, он ударил двух 17-летних друзей дочери рукой по голове. Пресекая противоправные действия мужчины, сотрудник полиции, находившийся в форменном обмундировании, взял его за руки. Подсудимый, недовольный законными требованиями представителя власти, в этот момент нанес ему удар головой. В результате противоправных действий у сотрудника полиции диагностирован перелом носа», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Приговор суда не вступил в законную силу», — добавляется в тексте.