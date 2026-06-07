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Фестиваль «Белинская весна» в Пензенской области посетили более 4 тыс. человек

11:03 | 07.06.2026 | Культура

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Пенза, 7 июня 2026. PenzaNews. Более 4 тыс. человек посетили VIII межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна», прошедший в городе Белинском Пензенской области в День русского языка, 6 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

Фестиваль «Белинская весна» в Пензенской области посетили более 4 тыс. человек

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Старт фестивалю дала церемония награждения лауреатов премии имени В.Г. Белинского «Я в мире боец». [...] В номинации «За творческие достижения в литературной критике» звания лауреата удостоен российский поэт, прозаик, публицист, критик, член Союза писателей России Сергей Арутюнов (Москва). В номинации «За творческие достижения в театральной критике» премию получила профессор кафедры истории русской литературы и теории литературы Удмуртского государственного университета, преподаватель, член жюри всероссийской олимпиады школьников по литературе Татьяна Зверева (Ижевск). В 2024 году в целях творческой поддержки земляков В.Г. Белинского, пробующих свое перо в области критики, [...] была учреждена специальная номинация «Надежда». Звания лауреата в этой номинации удостоена Анастасия Крутецкая из Заречного», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что для гостей мероприятия на улицах города была воссоздана обстановка уездного Чембара XIX века.

«Работали торговые ряды, цветочные лавки, проходили литературные беседы. Улица Белинская превратилась в огромную интерактивную площадку с квестами и мастер-классами. Желающие могли сделать необычные фотографии в исторических нарядах, приобрести изделия декоративно-прикладного искусства. Ярким украшением праздника стало выступление артистов театра моды Ольги Букиной (ЦКР «Дом офицеров»). Гостям представили коллекцию костюмов, посвященных жанрам древнерусской литературы и устному народному творчеству, позволив зрителям встретиться с героями сказок и былин», — отмечается в сообщении.


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