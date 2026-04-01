До двух лет лишения свободы грозит жителю Городищенского района, который оставил себе найденный кошелек с деньгами

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Городищенского района Пензенской области, который нашел в магазине кошелек с деньгами и оставил его себе.

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина и сообщил, что потерял свой кошелек, в котором находились более 4 тыс. рублей и банковская карта.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Городищенского района был установлен местный житель 1955 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. [...] Он рассказал, что увидел на прилавке в магазине кошелек. Вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, он забрал его себе. Деньги собирался потратить на личные нужды, так как является пенсионером и пенсионных средств не хватает на проживание», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».