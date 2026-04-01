04:09:50 Понедельник, 6 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы грозит жителю Городищенского района, который оставил себе найденный кошелек с деньгами

01.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 1 апреля 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Городищенского района Пензенской области, который нашел в магазине кошелек с деньгами и оставил его себе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина и сообщил, что потерял свой кошелек, в котором находились более 4 тыс. рублей и банковская карта.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Городищенского района был установлен местный житель 1955 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. [...] Он рассказал, что увидел на прилавке в магазине кошелек. Вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, он забрал его себе. Деньги собирался потратить на личные нужды, так как является пенсионером и пенсионных средств не хватает на проживание», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама