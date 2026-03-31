Пензенский губернатор и председатель Законодательного собрания Запорожской области обсудили дальнейшее сотрудничество регионов Политика

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко обсудили дальнейшее сотрудничество регионов.

Рабочая встреча состоялась в представительстве Пензенской области в Запорожской области.

«У нас сегодня был контрольный выезд в подшефные районы, Пологовский и Токмакский муниципальные округа. Мы увидели, как идет исполнение всех планов, которые подписаны и согласованы Запорожской областью, планы работы Пензенской области как региона-шефа. Мы идем в графике, даже с определенным опережением. Все, что наметили на 2026 год, мы исполняем», — сказал Олег Мельниченко.

«Хочу выразить благодарность и губернатору Запорожской области Евгению Витальевичу Балицкому, и Вам за то, что у нас очень плодотворное взаимодействие. С учетом того, что мы выполняем поручение президента Российской Федерации, мы работаем как единое целое», — подчеркнул губернатор.

«Я преклоняюсь перед пензенскими людьми, перед их профессионализмом и ответственным отношением к работе, перед грамотной организацией рабочего процесса», — сказал Виктор Емельяненко.

«Результат достойный и ощутимый. Зимой буквально не дали людям замерзнуть, оперативно восстановили теплоснабжение в Бердянске. Можно сказать, что мы уже породнились с пензенцами», — добавил он.

В ходе встречи была отмечена большая роль в организации системной и планомерной работы первого заместителя председателя регионального правительства – руководителя делегации Пензенской области Виктора Кувайцева.

Распоряжением губернатора он удостоен ордена «За заслуги перед Пензенской областью» III степени, сообщает пресс-служба облправительства.