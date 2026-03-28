Житель Малой Сердобы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 400 часов обязательных работ и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 28 марта 2026. PenzaNews. Суд назначил жителю села Малая Сердоба Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, а также конфисковал автомобиль «ВАЗ-21124». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«Установлено, что в 2024 году мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В октябре 2025 года он за рулем своего автомобиля «ВАЗ-21124» был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Проведенное специальным техническим средством освидетельствование на состояние опьянения подтвердило, что водитель нетрезв», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что житель Малой Сердобы признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».