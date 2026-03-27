Расширен перечень оснований для присвоения звания «Ветеран труда Пензенской области»

17:08 | 27.03.2026 | Общество

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Почетное звание «Народный артист Пензенской области», а также ордена Ермина, Бочкарева и Мясникова включены в перечень региональных наград, дающих право на присвоение почетного звания «Ветеран труда Пензенской области». Соответствующий законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания в ходе 35-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 27 марта.

Проект закона народным избранникам представил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Обязательным условием для присвоения почетного звания «Ветеран труда Пензенской области» является стаж работы не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при этом стаж работы на территории Пензенской области должен составлять не менее 30 и 25 лет соответственно.

Также необходимо наличие региональных наград, сообщается на сайте Заксобрания Пензенской области.


