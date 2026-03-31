Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Приговор Кузнецкого районного суда Пензенской области, которым житель региона 1996 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что злоумышленник разместил в сети Интернет материалы, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к совершению насильственных действий в отношении отдельной социальной группы населения. [...] Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в сети интернет, на срок три года», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.