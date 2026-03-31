17:36:20 Вторник, 31 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

09:49 | 31.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Приговор Кузнецкого районного суда Пензенской области, которым житель региона 1996 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник разместил в сети Интернет материалы, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к совершению насильственных действий в отношении отдельной социальной группы населения. [...] Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в сети интернет, на срок три года», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.


Читайте также
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама