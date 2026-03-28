Олег Мельниченко вручил государственные и региональные награды сотрудникам и военнослужащим Росгвардии Общество

Пенза, 28 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил государственные и региональные награды сотрудникам и военнослужащим Росгвардии в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в центре культурного развития «Дом офицеров» 27 марта.

Участниками торжественного собрания, посвященного празднованию 10-летнего юбилея Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 215-летию войск правопорядка, стали представители регионального управления Росгвардии, ветераны ведомства, курсанты, кадеты подшефных школ и участники молодежных общественных объединений.

Около здания ЦКР были размещены бронеавтомобили, снегоходы и квадроциклы. В холле работала экспозиция образцов вооружения, экипировки и специальной техники, используемых сотрудниками спецподразделений Росгвардии для выполнения оперативных и боевых задач.

Обращаясь к участникам мероприятия, Олег Мельниченко отметил вклад росгвардейцев в обеспечение государственной и общественной безопасности, охрану социально значимых объектов, контроль за оборотом оружия, борьбу с терроризмом и экстремизмом на территории Пензенской области.

«Ваша работа — это пример слаженности, профессионализма и ответственного отношения к служебному долгу. Росгвардейцы оперативно устраняют все виды угроз на территории Пензенской области и участвуют в проведении специальной военной операции, работая в зоне боевых действий и на освобожденных территориях», — сказал глава региона.

От имени жителей Пензенской области он поблагодарил сотрудников и ветеранов всех подразделений ведомства.

«Спасибо за самоотверженный ратный труд, за наше спокойствие и безопасность. Желаю вам, чтобы каждый раз вы возвращались с боевого задания целыми и невредимыми. И чтобы дома вас всегда ждали любимые и любящие люди», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В продолжение мероприятия губернатор наградил отличившихся представителей Росгвардии. Всего государственными и ведомственными наградами, а также почетными грамотами и благодарностями были отмечены 48 сотрудников и военнослужащих ведомства, сообщает пресс-служба облправительства.