Михаил Лисин переназначен на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области

14:39 | 27.03.2026 | Экономика

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Михаил Лисин назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области на новый пятилетний срок. Соответствующее постановление принято в ходе 35-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 27 марта.

«Назначить Лисина Михаила Николаевича на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области сроком на пять лет», — говорится в документе.

Михаил Лисин был назначен на пост бизнес-омбудсмена 25 марта 2021 года.

В конце января 2026 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил Михаилу Лисину продолжить трудиться в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей следующие пять лет.

11 марта в Заксобрание Пензенской области от главы региона поступили документы по кандидатуре Михаила Лисина для назначения его на пост бизнес-омбудсмена.

В своем письме на имя спикера регионального парламента губернатор указал, что «по уровню профессионального образования, опыту работы, деловым качествам Лисин М.Н. соответствует указанной должности».


Читайте также
Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, сообщившего о якобы заложенной бомбе на Нововоронежской АЭС Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при покупке автозапчастей через интернет
Житель Пензы осужден за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью В Каменке росгвардейцы задержали женщину, пытавшуюся вывезти из супермаркета тележку с продуктами на сумму около 8,7 тыс. рублей
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Башмаковского района, который отобрал у пожилой женщины палки для скандинавской ходьбы Двое жителей Городищенского района осуждены по делу о взятках за выдачу водительских удостоверений
