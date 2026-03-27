Михаил Лисин переназначен на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области Экономика

Пенза, 27 марта 2026. PenzaNews. Михаил Лисин назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области на новый пятилетний срок. Соответствующее постановление принято в ходе 35-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 27 марта.

«Назначить Лисина Михаила Николаевича на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области сроком на пять лет», — говорится в документе.

Михаил Лисин был назначен на пост бизнес-омбудсмена 25 марта 2021 года.

В конце января 2026 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил Михаилу Лисину продолжить трудиться в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей следующие пять лет.

11 марта в Заксобрание Пензенской области от главы региона поступили документы по кандидатуре Михаила Лисина для назначения его на пост бизнес-омбудсмена.

В своем письме на имя спикера регионального парламента губернатор указал, что «по уровню профессионального образования, опыту работы, деловым качествам Лисин М.Н. соответствует указанной должности».