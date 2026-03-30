Глава Пензы по итогам более двух недель месячника по благоустройству заявил, что «картина пока неприглядная» ЖКХ

Пенза, 30 марта 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов по итогам более двух недель месячника по благоустройству заявил, что на отдельных участках уже успели навести порядок, но «в целом картина пока неприглядная».

«Месячник по благоустройству идет чуть больше двух недель. На отдельных участках порядок уже успели навести, но в целом картина пока неприглядная. Главам администраций районов нужно быть требовательнее и жестче с управляющими компаниями и бизнесом для видимых изменений», — сказал Олег Денисов в ходе совещания в администрации города в понедельник, 30 марта.

Он подчеркнул, что, согласно правилам благоустройства, собственники зданий и земельных участков обязаны содержать в чистоте не только свою территорию, но и прилегающую.

«Если каждый будет добросовестно выполнять обязательства в рамках своей зоны ответственности, город будет чище и уютнее. Пока замечаний много, надо устранять», — отметил Олег Денисов.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, месячник по благоустройству стартовал 11 марта и завершится 25 апреля общегородским субботником.