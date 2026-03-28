В Заречном возобновлены занятия в бассейне школы №222

28.03.2026 | Спорт

Заречный, 28 марта 2026. PenzaNews. Занятия в бассейне школы №222 в Заречном Пензенской области возобновлены после завершения ремонтных работ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном возобновлены занятия в бассейне школы №222. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Капитальный ремонт здесь провели еще в 2019 году: обновили помещения, душевые кабинки и чашу, установили новую вентиляцию, закупили фены. Однако позже начались проблемы с водоотведением, и бассейн пришлось закрыть в целях безопасности. После всех необходимых ремонтных работ коммуникации привели в порядок, и [...] в марте этого года занятия возобновились», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время занятия в обновленном бассейне проводятся для учеников начальных классов.

Как отметил глава Заречного Алексей Костин, планируется предоставить возможность посещать школьный бассейн детям, проживающим поблизости.

«В Заречном у нас есть большие бассейны. Но туда ребята, как правило, сами не ходят. Их либо возят родители, либо отводят бабушки и дедушки. Поэтому внеурочные занятия по плаванию отлично подойдут для тех, чей дом находится неподалеку. Мы уже обсуждаем с директором школы, как это можно реализовать», — сказал Алексей Костин, слова которого приводятся в сообщении.


