Пензенские полицейские изъяли у жительницы Московской области партию наркотиков в особо крупном размере

09:20 | 28.03.2026 | Криминал

Пенза, 28 марта 2026. PenzaNews. Полицейские Пензы пресекли незаконную деятельность жительницы Московской области, которая подозревается в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

Пензенские полицейские изъяли у жительницы Московской области партию наркотиков в особо крупном размере.

«Сотрудники полиции УМВД России по городу Пензе получили информацию о том, что жительница Московской области 1972 года рождения причастна к незаконному обороту наркотиков. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания в частном доме подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли два контейнера с порошкообразным веществом, 27 канистр с жидкостью, которые были направлены для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством метилэфедроном массой порядка 3 кг 300 граммов, жидкость в канистрах содержит в своем составе метилэфедрон в сухом остатке массой свыше 1 кг 200 граммов», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что подозреваемая является лаборантом и работает на интернет-магазин наркотических средств.

«Она сообщила, что оборудовала частный дом в Московской области под лабораторию, где изготавливала наркотические средства. Женщина сбывала запрещенные вещества в сети интернет», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».


Читайте также
Житель Пензенской области приговорен к 22 годам за серию нападений на пожилых женщин в Подмосковье Уголовное дело возбуждено против жителя Пензы, сообщившего о якобы заложенной бомбе на Нововоронежской АЭС
Житель Мокшанского района стал жертвой мошенничества при покупке автозапчастей через интернет Житель Пензы осужден за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью
В Каменке росгвардейцы задержали женщину, пытавшуюся вывезти из супермаркета тележку с продуктами на сумму около 8,7 тыс. рублей До пяти лет лишения свободы грозит жителю Башмаковского района, который отобрал у пожилой женщины палки для скандинавской ходьбы
