Прощание с Эдуардом Пятуниным пройдет в Пензе 31 марта

Пенза, 30 марта 2026. PenzaNews. Церемония прощания с заслуженным работником культуры Пензенской области, художественным руководителем ансамбля русских народных инструментов «Губерния» Эдуардом Пятуниным, скончавшимся на 54-м году жизни, пройдет в Пензе во вторник, 31 марта.

«Министерство культуры и туризма Пензенской области с прискорбием сообщает, что 28 марта на 54-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Пензенской области, художественный руководитель ансамбля русских народных инструментов «Губерния» Эдуард Пятунин. [...] Прощание с Эдуардом Анатольевичем Пятуниным состоится в здании пензенской областной филармонии (Пенза, улица Суворова, 215) во вторник, 31 марта, в 10.00», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры региона.

«Министерство культуры и туризма Пензенской области и коллектив ГАУК ПО «Пензаконцерт» выражают глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Анатольевича», — сказано в тексте.

Пятунин Эдуард Анатольевич родился 28 ноября 1972 года.

В 1997 году окончил Астраханскую государственную консерваторию.

С 1995 по 1997 годы — артист оркестра народных инструментов пензенской областной детско-юношеской филармонии.

В 1997-1999 годах — артист оркестра хореографического ансамбля «Зоренька», артист-инструменталист пензенской филармонии, артист ансамбля «Русский сувенир».

С 2000 по 2008 годы — артист-инструменталист ансамбля «Старгород».

В сентябре 2008 года стал художественным руководителем русского народного оркестра «Пенза».

В 2014 году основал и возглавил ансамбль русских народных инструментов «Губерния», который под его руководством неоднократно становился лауреатом всероссийских конкурсов и фестивалей; в 2018 году ансамбль получил премию губернатора за создание высокохудожественных концертных программ.

В 2016 году Эдуард Пятунин удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Пензенской области».

Награжден медалью Международного союза музыкальных деятелей (2006), почетными грамотами Минкультуры Пензенской области (2007, 2019), почетной грамотой губернатора (2009), грамотами главы администрации Пензы (2011) и главы Пензы (2012), благодарностью Минкультуры РФ (2020), благодарностью губернатора Пензенской области (2023), почетной грамотой управления культуры облисполкома Брестской области Белоруссии (2025), благодарностью губернатора за участие в проведении дней Пензенской области в Белоруссии (2025), почетным знаком «Во славу земли Пензенской» (2026).