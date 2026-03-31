В Башмаковском районе перед судом предстанет мужчина, оформивший на сожительницу шесть микрозаймов

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Прокуратура Башмаковского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя, который оформил на сожительницу без ее ведома шесть микрозаймов на сумму более 55 тыс. рублей.

«По версии следствия, мужчина в период с апреля по июль 2024 года, используя паспортные данные сожительницы, [...] оформил от имени женщины в микрокредитных организациях шесть договоров о предоставлении займов на общую сумму более 55 тыс. рублей. Денежные средства, поступившие на банковскую карту женщины, он переводил на свой банковский счет и распоряжался похищенным по своему усмотрению», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина свою вину признал, ущерб возместил.

«Уголовное дело [по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»] направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.