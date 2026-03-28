В Пензе пенсионерка после звонка мошенника передала незнакомцу на пороге квартиры 500 тыс. рублей

11:06 | 28.03.2026 | Криминал

Пенза, 28 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1945 года рождения после звонка мошенника, который сообщил, что ее сыну якобы требуется дорогостоящее лечение, передала незнакомцу на пороге своей квартиры 500 тыс. рублей.

В Пензе пенсионерка после звонка мошенника передала незнакомцу на пороге квартиры 500 тыс. рублей.

«Гражданка, следуя указаниям звонившего, собрала все имеющиеся у нее сбережения в сумме 500 тыс. рублей, сложила в пакет и передала их на пороге своей квартиры неизвестному мужчине», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что позднее пенсионерка осознала обман.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.


