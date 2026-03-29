В Пензенской области специальную соцвыплату получают около 8,6 тыс. медработников

Пенза, 29 марта 2026. PenzaNews. 8 тыс. 589 медицинских работников 30 учреждений Пензенской области получают специальную социальную выплату, которая представляет собой дополнительное денежное пособие для определенных категорий специалистов государственных и муниципальных медорганизаций, участвующих в программах ОМС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения Социального фонда России по региону.

«С начала 2026 года на обеспечение этих целей отделение СФР по Пензенской области направило 360,3 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что размер выплаты составляет от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц в зависимости от вида медицинской организации, категории специалиста и населенного пункта, где он работает.

«Размер специальных социальных выплат увеличен для медицинских работников, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах. В селах, где живут не более 50 тыс. человек, максимальный размер выплаты для врачей равен 50 тыс. рублей, а для среднего персонала — 30 тыс. рублей. Для врачей, которые работают в населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тыс. человек, выплата составляет до 29 тыс. рублей, а для среднего медицинского персонала — до 13 тыс. рублей. Размер выплаты врачам в населенных пунктах с численностью свыше 100 тыс. человек составляет от 11 до 18 тыс. рублей, для среднего медицинского персонала — до 8 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении особо обращается внимание на то, что специальная социальная выплата не входит в расчет среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам.