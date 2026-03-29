13:40:55 Воскресенье, 29 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

29.03.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 29 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил военнослужащих войск ПВО Минобороны России за своевременный перехват и уничтожение вражеских ракет, летевших в том числе в направлении региона.

Олег Мельниченко поблагодарил военнослужащих за перехват и уничтожение ракет, летевших в том числе в направлении Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Напомню, что накануне в Пензенской области объявлялся режим ракетной опасности. По информации министерства обороны РФ, вчера над территорией страны было сбито четыре ракеты. Три из них летели, в том числе в направлении нашего региона. Благодарю военнослужащих ПВО Минобороны за своевременный перехват и уничтожение вражеских ракет», — написал он в своем канале в мессенджере Max в воскресенье, 29 марта.

28 марта в 4.59 губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении на территории региона режима «Ракетная опасность».

В 6.49 он проинформировал об отбое ракетной опасности.

Днем 28 марта в Минобороны России сообщили, что средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром в воскресенье, 29 марта, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что минувшей ночью над территорией региона силами ПВО уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений нет.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама