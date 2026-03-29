Олег Мельниченко поблагодарил военнослужащих за перехват и уничтожение ракет, летевших в том числе в направлении Пензенской области Происшествия

Пенза, 29 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил военнослужащих войск ПВО Минобороны России за своевременный перехват и уничтожение вражеских ракет, летевших в том числе в направлении региона.

«Напомню, что накануне в Пензенской области объявлялся режим ракетной опасности. По информации министерства обороны РФ, вчера над территорией страны было сбито четыре ракеты. Три из них летели, в том числе в направлении нашего региона. Благодарю военнослужащих ПВО Минобороны за своевременный перехват и уничтожение вражеских ракет», — написал он в своем канале в мессенджере Max в воскресенье, 29 марта.

28 марта в 4.59 губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении на территории региона режима «Ракетная опасность».

В 6.49 он проинформировал об отбое ракетной опасности.

Днем 28 марта в Минобороны России сообщили, что средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром в воскресенье, 29 марта, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что минувшей ночью над территорией региона силами ПВО уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений нет.