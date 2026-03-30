20:27:25 Понедельник, 30 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе вынесен приговор по делу о массовом заболевании детей в оздоровительном центре «Белка»

18:05 | 30.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 30 марта 2026. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил полтора года ограничения свободы 57-летнему руководителю компании, оказывавшей услуги по питанию детей и работников ДОЦ «Белка», за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что руководитель компании, оказывавшей услуги по питанию детей и работников ООО «ДОЦ «Белка», в июне 2024 года не обеспечил должным образом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и допустил к работе по приготовлению пищи нескольких сотрудников, не прошедших обязательные медицинские осмотры и лабораторные обследования, являвшихся носителями возбудителей инфекций. В результате допущенных нарушений произошло массовое заболевание норовирусом детей, находящихся в оздоровительном лагере. С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что, кроме того, частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама