В Пензе вынесен приговор по делу о массовом заболевании детей в оздоровительном центре «Белка» Криминал

Пенза, 30 марта 2026. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил полтора года ограничения свободы 57-летнему руководителю компании, оказывавшей услуги по питанию детей и работников ДОЦ «Белка», за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

«В суде установлено, что руководитель компании, оказывавшей услуги по питанию детей и работников ООО «ДОЦ «Белка», в июне 2024 года не обеспечил должным образом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и допустил к работе по приготовлению пищи нескольких сотрудников, не прошедших обязательные медицинские осмотры и лабораторные обследования, являвшихся носителями возбудителей инфекций. В результате допущенных нарушений произошло массовое заболевание норовирусом детей, находящихся в оздоровительном лагере. С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что, кроме того, частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.