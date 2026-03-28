В Пензе начал действовать новый порядок размещения нестационарных торговых объектов Экономика

Пенза, 28 марта 2026. PenzaNews. Новый порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО), который утвержден постановлением мэрии №325, начал действовать в Пензе.

«Документ разработан во исполнение областного закона [«О регулировании отдельных вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области»] и определяет правила установки киосков, павильонов и других торговых точек на муниципальной земле. Согласно постановлению, размещение НТО осуществляется на основании договора, заключенного по итогам электронного аукциона. Для участия предпринимателям потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на электронной площадке. Получить электронную цифровую подпись можно в аккредитованном удостоверяющем центре. Их список размещен на сайте Минцифры РФ», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В нем добавляется, что введен новый расчет платы за установку объектов.

«Теперь она складывается из кадастровой стоимости земельных участков по городу из сегмента «Предпринимательство», учитывает корректирующий коэффициент, отражающий отношение удельной цены земельных участков в краткосрочной аренде (менее 10 лет), площадь НТО и период размещения», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что добросовестные предприниматели могут заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок без проведения аукциона, если их НТО уже находится на этом месте и соответствует утвержденной схеме.

«Кроме того, предусмотрена возможность продления договоров, срок действия которых истекает до 31 декабря текущего года в соответствии с нормами федерального законодательства», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что внешний вид каждого НТО должен быть согласован с городским управлением градостроительства и архитектуры еще до начала установки.

«Муниципалитет получает право проводить комиссионные осмотры нестационарных торговых объектов в части внешнего вида, местонахождения, соблюдения правил благоустройства», — подчеркивается в сообщении.

В нем уточняется, что в 2025 году в результате предоставления хозяйствующим субъектам права на размещение НТО в бюджет города поступило более 15 млн. рублей.